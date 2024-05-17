Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlılıkla karşı koyacak

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü faaliyete ve dış desteğe kararlılıkla karşı koyacağını söyledi.

Sözcü, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasında kısa süre gerçekleşen askeri temaslarla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Zhang, ABD'yi Taiwan meselesinin hassasiyetini tam olarak anlamaya, Taiwan bölgesiyle her türlü resmi etkileşimi ve askeri teması durdurmaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçılara yanlış sinyaller göndermekten kaçınmaya çağırdı.

Zhang ayrıca Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, ABD'nin desteğiyle bağımsızlık arayışına girme ve güç kullanarak yeniden birleşmeye direnme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu uyarısında bulundu.