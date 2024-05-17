Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlılıkla karşı koyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlılıkla karşı koyacak

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik her türlü faaliyete ve dış desteğe kararlılıkla karşı koyacağını söyledi. ABD ile gerçekleşen askeri temaslarla ilgili olarak ABD'yi Taiwan meselesinin hassasiyetini tam olarak anlamaya, resmi etkileşimi durdurmaya ve bağımsızlık arayışına giren ayrılıkçılara yanlış sinyaller göndermemeye çağırdı.

17.05.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü faaliyete ve dış desteğe kararlılıkla karşı koyacağını söyledi.

Sözcü, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasında kısa süre gerçekleşen askeri temaslarla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Zhang, ABD'yi Taiwan meselesinin hassasiyetini tam olarak anlamaya, Taiwan bölgesiyle her türlü resmi etkileşimi ve askeri teması durdurmaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçılara yanlış sinyaller göndermekten kaçınmaya çağırdı.

Zhang ayrıca Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, ABD'nin desteğiyle bağımsızlık arayışına girme ve güç kullanarak yeniden birleşmeye direnme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Sözcü, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlılıkla karşı koyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 01:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlılıkla karşı koyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement