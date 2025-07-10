Çin: Taiwan'ın Tatbikatı Barışı Tehdit Ediyor

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın başlattığı son askeri tatbikatı sert dille eleştirdi. Chen, söz konusu tatbikatın, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı daha fazla baltalayacağını ve Taiwan halkının güvenlik ve refahını tehlikeye atacağını söyledi.

Chen, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında aynı gün başlayan tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu tatbikatın daha önceki tatbikatlara göre daha fazla katılımcı ile düzenleneceği ve daha uzun süreceği açıklanmıştı.

Sözcü, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki ayrılıkçı tutumlarını ısrarla sürdüren ve kamu kaynaklarını israf eden Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin Taiwan halkını "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki gerilimli ve çatışmacı bir sürece pervasızca sürüklediğini belirtti.

Chen, Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri kaç tane tatbikat yaparsa yapsın, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik çabaların başarısızlıkla sonuçlanacağını ve ulusal yeniden birleşme yönündeki tarihsel eğilimin önüne geçilemeyeceğini ifade etti.