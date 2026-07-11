Çin: Taiwan'ın Yabancı Politika Gösterisi Gülünç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin: Taiwan'ın Yabancı Politika Gösterisi Gülünç

11.07.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan'daki bir politikacıların yabancı ziyaretlerini eleştirerek, siyasi gösteri olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin karşıtı bazı yabancı politikacıların Kinmen ziyaretlerini organize eden Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini eleştirerek, söz konusu hamlenin "gülünç ve acınası bir siyasi gösteri" olduğunu söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında, Taiwan'da bir foruma katılan bazı Batılı milletvekillerinin perşembe günü Kinmen'i ziyaret etmesi ve yakın sularda incelemelerde bulunmak üzere Taiwan sahil güvenliğine ait bir gemiye binmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, söz konusu politikacıların sık sık cepheleşmeyi teşvik etmeleri ve Çin'e yönelik karalamalarda bulunmalarıyla ün yaptığını belirterek, bu kişilerin Fujian eyaletine bağlı Xiamen kenti ile Kinmen arasında işleyen yoğun yolcu feribotu seferlerine ve iki bölge arasındaki coğrafi yakınlığa bizzat tanıklık etme imkanı bulacağını ifade etti.

Chen, konu hakkında asgari düzeyde bilgi ve vicdan sahibi olan herkesin, Taiwan Boğazı'nın iki yakasının da tek Çin'e ait olduğunu, iki yakadaki soydaşlar arasındaki ilişkilerin giderek yakınlaştığını ve 1,4 milyardan fazla Çinlinin hiçbir kişi veya gücün Taiwan'ı Çin'den ayırmasına asla izin vermeyeceğini anlaması gerektiğini vurguladı.

Chen ayrıca, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin dış güçlere dayanarak ayrılıkçı gündemlerini sürdürme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ve kendilerini "alay konusu" haline getirmekten başka bir işe yaramayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: Taiwan'ın Yabancı Politika Gösterisi Gülünç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler
Sağlık Bakanlığı, Venezuela’ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi
İsrail’in planı suya düştü: ABD, “Trump’a suikast“ istihbaratını kaale almadı İsrail'in planı suya düştü: ABD, "Trump'a suikast" istihbaratını kaale almadı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke’nin sonu dedesinin elinden oldu Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Ağabeyinin izinden gitti, ailesini gururlandırdı: İki kardeş de LGS şampiyonu Ağabeyinin izinden gitti, ailesini gururlandırdı: İki kardeş de LGS şampiyonu
29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında ara karar 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında ara karar

12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:54
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
10:46
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 14:04:37. #7.13#
SON DAKİKA: Çin: Taiwan'ın Yabancı Politika Gösterisi Gülünç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.