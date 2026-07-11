Çin: Taiwan'ın Yabancı Politika Gösterisi Gülünç

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin karşıtı bazı yabancı politikacıların Kinmen ziyaretlerini organize eden Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini eleştirerek, söz konusu hamlenin "gülünç ve acınası bir siyasi gösteri" olduğunu söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında, Taiwan'da bir foruma katılan bazı Batılı milletvekillerinin perşembe günü Kinmen'i ziyaret etmesi ve yakın sularda incelemelerde bulunmak üzere Taiwan sahil güvenliğine ait bir gemiye binmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, söz konusu politikacıların sık sık cepheleşmeyi teşvik etmeleri ve Çin'e yönelik karalamalarda bulunmalarıyla ün yaptığını belirterek, bu kişilerin Fujian eyaletine bağlı Xiamen kenti ile Kinmen arasında işleyen yoğun yolcu feribotu seferlerine ve iki bölge arasındaki coğrafi yakınlığa bizzat tanıklık etme imkanı bulacağını ifade etti.

Chen, konu hakkında asgari düzeyde bilgi ve vicdan sahibi olan herkesin, Taiwan Boğazı'nın iki yakasının da tek Çin'e ait olduğunu, iki yakadaki soydaşlar arasındaki ilişkilerin giderek yakınlaştığını ve 1,4 milyardan fazla Çinlinin hiçbir kişi veya gücün Taiwan'ı Çin'den ayırmasına asla izin vermeyeceğini anlaması gerektiğini vurguladı.

Chen ayrıca, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin dış güçlere dayanarak ayrılıkçı gündemlerini sürdürme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ve kendilerini "alay konusu" haline getirmekten başka bir işe yaramayacağını belirtti.