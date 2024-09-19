Çin, Taiwan Ürünlerine Sıfır Gümrük Vergisini İptal Etti

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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, anakaranın Taiwan menşeli bazı ürünlere uyguladığı sıfır gümrük vergilerini iptal etme kararında, Lai Ching-te liderliğindeki Taiwan yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana sergiledikleri duruşun ve provokatif eylemlerinin etkili olduğunu belirtti.

Devlet Konseyi Gümrük Vergisi Komisyonu kısa süre önce yaptığı açıklamada, 25 Eylül 2024 tarihinden itibaren Taiwan menşeli 34 tarım ürününün ithalatında uygulanan vergi muafiyetine son vereceğini duyurmuştu.

Chen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu kararı güçlü şekilde desteklediklerini ifade etti.

Chen, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların aynı aileden olduğu inancıyla ilk olarak 2005'te, daha sonraysa 2007'de taze meyve, sebze ve deniz ürünlerini kapsayan Taiwan menşeli toplam 34 tarım ürününün ithalatına anakaranın uyguladığı vergi muafiyetini hatırlattı.

Chen bu muafiyet kararının söz konusu ürünlerin anakaradaki pazarlarının genişlemesine yardımcı olduğunu ve adadaki tarım ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösterenlere somut faydalar sağladığını söyledi.

Ancak Lai'nin adanın lideri olarak göreve gelmesinden bu yana Taiwan'lı yetkililerin ısrarla "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana tutum sergileyerek "bağımsızlık" arayışı için sürekli provokasyonlarda bulunduklarını belirten sözcü, bu durumun Taiwan Boğazı'nın her iki yakası arasında düşmanlığı artırarak etkileşim ve işbirliğini engellediğini ifade etti.

Chen, Taiwanlı yetkililerin anakaradan gelen 1.000'in üzerinde tarımsal ürünün ithalatını, tek taraflı olarak kısıtlamaya devam ettiğini söyledi.

"Taiwan'daki yurttaşlarımıza her zaman saygı duyuyor, onları önemsiyor ve onlara faydalı olmak için çabalıyoruz" diyen Chen, Taiwanlı çiftçileri ve yurttaşları anakaraya kabul etmeye ve anakarada iş yapıp gelişim göstermelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşmanın Taiwan'a sadece felaket ve zarar getireceği ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyenlerin sadece kendi çıkarlarına zarar vereceği uyarısında da bulundu.