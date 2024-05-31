Çin, ECFA kapsamındaki gümrük vergisi imtiyazlarını durduracak

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin anakarası, Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nda (ECFA) öngörülen tercihli gümrük vergisi oranlarından yararlanan bazı Taiwan ürünlerine yönelik gümrük vergisi imtiyazlarını durduracak. 15 Haziran 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan karar, adanın uyguladığı ticari kısıtlamalara karşı alındı.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürünler arasında sanayi üretiminde kullanılan baz yağlar da dahil olmak üzere Taiwan'dan gelen 134 gümrük vergisi kalemi yer alıyor.

ECFA, 1992 Mutabakatı temel alınarak 2010 yılında iki tarafın imzaladığı ve anakara ile Taiwan arasındaki ticari bariyerleri azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir ekonomi anlaşması.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu, Aralık 2023'te Taiwan'ın anakaraya yönelik tek taraflı ve ayrımcı ticari kısıtlamalarının ECFA'yı ihlal etmesi üzerine, Taiwan'dan gelen bazı ürünler için ECFA kapsamındaki gümrük vergisi oranlarını kaldırdığını duyurmuştu.

Öte yandan Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, ECFA tarife oranlarının sonlandırılmasından bu yana anakaraya yönelik ticari kısıtlamaların kaldırılması konusunda herhangi bir somut önlem almadı.

Açıklamada komisyonun bu nedenle ECFA uyarınca bazı Taiwan ürünlerine uygulanan vergi indirimlerini durdurarak ilerleme kararı aldığı belirtildi.