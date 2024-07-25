Çin, Tanzanya ve Mozambik ile Afrika'da ortak tatbikat düzenleyecek

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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin, Tanzanya ve Mozambik ordularının katılımıyla Temmuz'un sonu ile Ağustos'un ortası arasında Afrika'da "2024 Barış Birliği" ortak tatbikatının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Zhang Perşembe günkü basın toplantısında tatbikat sırasında birliklerin karada ve denizde terörle mücadeleye yönelik ortak askeri operasyonlar yürüteceğini belirtti.

Zhang tatbikatın bölgesel barış ve istikrarın ortaklaşa korunması için ordular arasındaki askeri karşılıklı güven ve tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Sözcü ayrıca Moğolistan Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bir müfrezesinin "2024 Khaan Quest" çokuluslu barış koruma tatbikatına katılmak üzere Temmuz ayının sonlarında Moğolistan'a gideceğini de kaydetti.