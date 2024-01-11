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Çin tarafından inşa edilen Ebu Kir Deniz Limanı Konteyner Terminali İskenderiye'de faaliyete geçti - Son Dakika
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Çin tarafından inşa edilen Ebu Kir Deniz Limanı Konteyner Terminali İskenderiye'de faaliyete geçti

Mısır'ın İskenderiye kentinde Çin tarafından inşa edilen Ebu Kir Deniz Limanı Konteyner Terminali, resmi açılışını gerçekleştirdi. Terminal inşaatı CHEC tarafından yürütülen proje, şimdiye kadar 2.000'den fazla istihdam sağladı ve tamamlandığında yılda 2 milyon standart konteyner işlemi gerçekleştirebilecek.

Çin tarafından inşa edilen Ebu Kir Deniz Limanı Konteyner Terminali İskenderiye\'de faaliyete geçti
11.01.2024 - 13:36,
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İSKENDERİYE, 11 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın sahil kenti İskenderiye'de Çin tarafından inşa edilen Ebu Kir Deniz Limanı Konteyner Terminali faaliyete başladı.

2.000 standart konteyner yüklü Çinli kargo gemisi "Zhong Gu Ji Lin", Salı sabahı terminalin tamamlanmış bir bölümüne yanaşarak resmi açılışı gerçekleştirmiş oldu.

Terminal inşaatı Mart 2021'den bu yana Çin Liman Mühendislik Şirketi (CHEC) tarafından yürütülüyor.

CHEC Mısır Başkanı Duan Kun, inşaatın ilk aşamasının Ekim 2023'te teslim edildiğini ve şu anda ikinci aşamada olduğunu sözlerine ekledi.

İnşaatın tamamı ise rıhtım, tarakla temizleme, ıslah, kanal iyileştirme, kaplama duvarı ve destek tesislerinin inşasını içeriyor.

Proje şimdiye kadar yerel işgücü piyasasında 2.000'den fazla istihdam yarattı. Terminal inşası tamamlandığında yılda 2 milyon standart konteyner işlemi gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin tarafından inşa edilen Ebu Kir Deniz Limanı Konteyner Terminali İskenderiye'de faaliyete geçti - Son Dakika
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