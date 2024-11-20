Çin-Tayland Diplomatik İlişkileri 50 Yaşında - Son Dakika
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Çin-Tayland Diplomatik İlişkileri 50 Yaşında

Çin ve Tayland, diplomatik ilişkilerinin 50. yılı için özel bir logo tanıttı.

20.11.2024 15:54
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BANGKOK, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tayland Büyükelçisi Han Zhiqiang, Çin ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü dolayısıyla Bangkok'ta düzenlenen resmi logo tanıtım etkinliğinde konuşuyor, 19 Kasım 2024.

Resmi logo, Çin kültüründe uğurlu anlama sahip efsanevi yaratık Ejderha ile Tayland kültürüne özel Naga'yı içeriyor ve her iki ulusal bayrağın renklerini bir araya getiriyor. Logoda karşı karşıya duran Ejderha ve Naga, gelişmiş istikrar, refah ve sürdürülebilirlik için ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Tayland topluluğu inşa etme yönündeki ortak hedeflerini temsil eden aynı altın küreye doğru bakıyor. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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