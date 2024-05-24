Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını sürdürüyor - Son Dakika
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Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını sürdürüyor

Çin, Tayvan\'ı kuşatan askeri tatbikatını sürdürüyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan ve çevresini kuşatan askeri tatbikatını ikinci gününde de sürdürüyor. Tatbikatta, muharebe alanını ele geçirme ve kontrol etme odaklı harekatlar düzenlenecek. Tatbikatın amacı, bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırmak ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarıda bulunmaktır. Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra başlayan tatbikat, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı politikalarına yanıt niteliği taşımaktadır.

24.05.2024 11:27
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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ve çevresini kuşatan askeri tatbikatını bugün de sürdürüyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın ikinci gününde ada zinciri içinde ve dışında "muharebe alanını ve kritik sahaları ele geçirme ve kontrol etmeye" odaklanan müşterek harekatlar düzenleneceği belirtildi.

Çin ordusu, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

"Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen ve 2 gün sürecek askeri tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adalarının çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Çin ordu gazetesi PLA Daily'de bugün yayımlanan yorum yazısında, tatbikatın, "Tayvan ayrılıkçılarını cezalandırmayı ve dış güçleri uyarmayı amaçladığı" görüşü yinelenirken, Tayvan'ın yeni lideri Lai'nin başkan olarak ilk konuşmasında bağımsızlığa yönlenen tavrına, "anlayacağı dilde yanıt verme" hedeflendiği belirtildi.

Tatbikat, Lai'nin yemin töreninin ardından geldi

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreninin ardından geldi.

Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Partinin (DPP) adayı Lai Ching-te, bu hafta başında yemin ederek görevine başlamıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

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