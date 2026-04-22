Çin, Tayvan liderinin Esvatini ziyaretini eleştirdi

22.04.2026 19:05
Çin, Tayvan liderinin ziyaretinin ertelendiğini belirterek tek Çin ilkesini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günkü basın toplantısında, Esvatini'yi ziyaret etmeyi planlayan Taiwan lideri Lai Ching-te'nin bu ziyaretinin ertelenmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümet olduğunu vurgulayan sözcü, dünyada artık Taiwan yönetiminin kullandığı gibi sözde "Çin Cumhuriyeti cumhurbaşkanı" diye bir kavram bulunmadığının çok açık olduğunu belirterek, bu sahte ünvanı taşıyan herkesin tarihin akışına ters düşüp, kendilerine sadece utanç getireceğini söyledi.

Esvatini dışında tüm Afrika ülkelerinin Çin ile diplomatik ilişkiler kurduğunu hatırlatan sözcü, bu 53 ülkenin ve Afrika Birliği'nin, 2024 Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nde Beijing Deklarasyonu'nu kabul ettiğini vurguladı.

Sözcü, tek Çin ilkesini kararlılıkla savunan bu ülkelerin, dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümet olduğunu ve Çin hükümetinin ulusal yeniden birleşme hedefine yönelik tüm çabalarını kararlılıkla desteklediklerini birçok vesileyle dile getirdiklerini belirtti.

Tek Çin ilkesinin, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara tamamen uygun olduğunu yineleyen sözcü, söz konusu ülkelerin bu ilkeye olan bağlılığını son derece takdir ettiklerini ifade etti.

"Tarihin akışının ve kamuoyunun eğiliminin, tek Çin ilkesinden yana olduğunu kaydeden sözcü, doğru olanın, bu ilkeyi savunmak olduğunu söyledi. Çin'in nihai olarak yeniden birleşmesini kimsenin durduramayacağını belirten sözcü, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen beyhude ayrılıkçı girişimlerinse başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Tayvan, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
