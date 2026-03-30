Çin, Tayvan Muhalefet Liderini Davet Etti

30.03.2026 08:00
Çin, Tayvan'daki ana muhalefet lideri Cheng Li-wun'u ziyaret için ana karaya davet etti.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'da ana muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisinin (Koumintang/KMT) Genel Başkanı Cheng Li-wun'u ziyaret için ana karaya davet ettiğini bildirdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tayvan Çalışma Ofisi Direktörü Song Tao, yaptığı açıklamada, ÇKP Merkez Komitesi ve Genel Sekreter Şi Cinping'in, Cheng ve Koumintang heyetini, 7-12 Nisan tarihlerinde, Ciangsu eyaleti ile Şanghay ve Pekin şehirlerini ziyaret etmek üzere davet ettiğini belirtti.

Cheng'in Koumintang Genel Başkanlığına seçilmesinden sonra ana karayı ziyaret etme isteğini çok kez dile getirdiğini ifade eden Direktör Song, davetin, ÇKP ile Koumintang arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçı gelişimini amaçladığını kaydetti.

Koumintang Ofisinden yapılan açıklamada da Cheng'in davet nedeniyle minnettarlığını ifade ettiği ve iki partinin ortak çabalarının Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında temasları ve işbirliğini geliştirmesinin yanı sıra barışa, istikrara ve iki tarafın halklarının refahına katkı sağlamasını umduklarını belirtiği aktarıldı.

Cheng, 10 yıl aradan sonra Çin ana karasını ziyaret eden ilk görevdeki Koumintang lideri olacak. En son dönemin Koumintang lideri Hung Hsiu-chu, 2016'da başkent Pekin ile eski Çin Cumhuriyeti'nin başkenti, Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehirlerini ziyaret etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang/KMT) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
