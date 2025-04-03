Çin, Tayvan Tatbikatlarını Savundu - Son Dakika
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Çin, Tayvan Tatbikatlarını Savundu

Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan çevresindeki tatbikatların meşru olduğunu açıkladı.

03.04.2025 11:02
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BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası çevresindeki sularda gerçekleştirdiği tatbikatların tamamen meşru, gerekli ve makul olduğunu söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında tatbikatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı salı günü Taiwan Adası'nın kuzey, güney ve doğusunda birçok konuda tatbikat düzenlemişti.

Shandong uçak gemisi de çarşamba günü adanın doğusundaki kara ve deniz hedeflerine yönelik saldırı simülasyonunda bulunmak üzere konuşlandırılmıştı.

Zhang, "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışıyla pervasız şekilde provokatif eylemlerde bulunan ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki gerilimi tırmandıran Lai Ching-te önderliğindeki Taiwanlı yetkilileri kınadı.

Zhang, Halk Kurtuluş Ordusu'nun tatbikatlarının, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması azim ve iradesini ortaya koyarak kasıtlı şekilde çatışmaları körükleyen ayrılıkçılara karşı güçlü bir caydırıcılık sağladığını söyledi.

Suyun ateşle olan zıtlığı gibi "Taiwan bağımsızlığının" da Taiwan Boğazı'nda barışla tezat oluşturacağını dile getiren sözcü, ateşle oynayanın sonunda kendini yakacağını söyledi.

Zhang, "Ne kadar fazla provokasyonda bulunurlarsa o oranda daha hızlı sonlarına kavuşurlar" dedi.

Sözcü, belli ülkelerin Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrar istiyorlarsa tek Çin ilkesine riayet etmeleri ve "Taiwan bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçılara yanlış sinyaller göndermeye son vermeleri gerektiğini ifade etti.

Zhang, Halk Kurtuluş Ordusu'nun ayrılıkçı girişimlere ve yabancı müdahalelere karşı koymak, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik tüm ayrılıkçı faaliyetleri kararlı şekilde bastırmak ve Çin'in ulusal yeniden birleşmesi sürecini kararlılıkla ileriye taşımak üzere askeri eğitim ve hazırlığını artırmaya ve gerçek muharebe yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Tayvan Tatbikatlarını Savundu - Son Dakika

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