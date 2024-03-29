Çin Tıbbi Ekipman Pazarı 2023'te 1,27 Trilyon Yuana Ulaştı

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CHONGQİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in tıbbi ekipman pazarının piyasa değeri 2023 yılında 1,27 trilyon yuana (179 milyar ABD doları) ulaştı.

Söz konusu değer, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde başlayan 2024 Çin Tıbbi Ekipman Konferansı sırasında Çin Tıbbi Ekipman Birliği tarafından duyuruldu.

Birliğe göre söz konusu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 daha yüksek seyrederken, Çin ise dünyanın ikinci en büyük tıbbi ekipman pazarı olarak konumunu korudu.

Birlik, 2023 yılında Çin'de 138.000 adet tıbbi ekipman patent başvurusu yapıldığını bildirdi. Bu rakam, dünyada bu türdeki tüm patent başvurularının yüzde 67'sine tekabül ediyor.

Birliğe göre ülkede orta ila üst düzey tıbbi ekipman üretiminde büyük artış kaydedilirken, yenilikçi tıbbi ekipmanlar daha yüksek bir hızda geliştirilmeye devam etti.