Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Belçikalı işletmelerle yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao başkent Beijing'de Belçikalı işletmelerin temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda işletmelerin soru ve önerilerini değerlendiren Wang, Çin- Avrupa Birliği ve Çin-Belçika ilişkileriyle alakalı sıcak gündemleri ele aldı.

Geçtiğimiz Cuma günü Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, ziyaret için Çin'de bulunan Belçika Başbakanı Alexander de Croo'ya eşlik eden 20'yi aşkın Belçikalı işletme yöneticisi katıldı.

Wang, "2024'de ilk kez gerçekleştirilen bu yuvarlak masa toplantısı, Çin'in AB ile ekonomik ve ticari ilişkilerine atfettiği büyük önemi tam olarak ortaya koyuyor" dedi.

Wang, Çin'in hiçbir zaman ticaret fazlası arayışında olmadığını, ayrıca Belçika ve Avrupa'dan yapılan ithalatı artırmak için birtakım önlemler aldıklarını kaydetti. Bakan, çeşitli alanlarda Avrupa Birliği'yle işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını ve AB'nin yüksek teknolojili ürünlere yönelik ihracat kısıtlamalarını gevşetmesini umduklarını belirtti.

Wang, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasına kesinlikle karşı olduklarını ve AB'nin, Çin'in yüksek kaliteli yeni enerjili ürünlerinin küresel emisyonları azaltmaya katkıda bulunmasını desteklemesini umduklarını kaydetti.

Wang, bakanlığın Çin ve Belçika liderlerinin ekonomi ve ticaret alanında vardığı uzlaşıyı aktif şekilde uygulayacağını, ayrıca Çin-Belçika ve Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Belçika tarafındaki katılımcılar ise Çin'in ekonomik imkanları ve iş ortamına tam olarak güvendiklerini, Çin-Belçika ve Çin-Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da teşvik etmeye istekli olduklarını kaydetti.

Belçikalı katılımcılar ayrıca tarım ve gıda ürünleri, biyomedikal ve lojistik alanlarındaki ticaret ve yatırım konusunda yönelttikleri soru ve önerilere Çin tarafının verdiği olumlu yanıtlardan memnun olduklarını dile getirdi.