Çin Ticaret Bakanlığı: ABD, ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor ve yarı iletken sanayi zincirlerini bozuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Ticaret Bakanlığı: ABD, ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor ve yarı iletken sanayi zincirlerini bozuyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ihracat kontrollerini kötüye kullandığını ve küresel yarı iletken sanayi zincirlerini bozduğunu belirtti. Ayrıca, ABD'nin çip sektörüne yönelik son hamlelerinin Çin'i terk etmeye zorladığını ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ihlal ettiğini ifade etti. Çin, kendi işletmelerinin haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

22.03.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ihracat kontrollerini kötüye kullandığını ve küresel yarı iletken sanayi zincirlerini bozduğunu söyledi.

He, Perşembe günü ABD'nin çip sektörüne yönelik son hamlelerine cevaben yaptığı açıklamada, ABD'nin kendi yerli çip sektörüne büyük sübvansiyonlar ve vergi teşvikleri sağladığını ve aldığı bazı tedbirlerin şirketleri Çin'i terk edip ABD'yi seçmeye zorladığını belirtti. Sözcü, bu ayrımcı tedbirlerin piyasa kanunlarını ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ihlal ettiğini, ayrıca küresel yarı iletken sanayi zincirini bozduğunu dile getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei ile ilintili çok sayıda Çinli çip şirketini yaptırım listesine eklemeyi değerlendirmesine yanıt veren sözcü, Çin'in ekonomi, ticaret ve teknoloji meselelerinin siyasallaştırılmasına ve silah olarak kullanılmasına her zaman karşı olduğunu, ancak ABD'nin son yıllarda ihracat kontrollerini kötüye kullandığını, Çinli işletmelere haksız şekilde yaptırım ve baskı uyguladığını, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerini ciddi şekilde bozduğunu ifade etti.

He, ABD'nin sözde bağlantılara atıfla Huawei'yi baskılamaya devam etmesinin yanı sıra daha fazla Çinli şirkete yaptırımlar uygulaması halinde bunun tipik bir ekonomik zorbalık uygulaması anlamına geleceğini, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ihlal edeceğini ve küresel ekonomik ve ticari düzeni tahrip edeceğini vurguladı.

ABD'ye yanlış uygulamalarda bulunmama çağrısı yapan sözcü, Çin'in kendi işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Sözcü, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı: ABD, ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor ve yarı iletken sanayi zincirlerini bozuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Didim'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi
    15:37 Didim'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi

    Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

  • Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı
    15:37 Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Sivas'ta Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama
    15:37 Sivas'ta Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

    Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sonucunda sentetik bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

  • Isparta'da Traktör ile Yolcu Treni Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı
    15:36 Isparta'da Traktör ile Yolcu Treni Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

    Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktörün ikiye bölünmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasının Programı Açıklandı
    15:36 Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasının Programı Açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor. Programda İstanbulspor - Çaykur Rizespor, Antalyaspor - MKE Ankaragücü, Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor, Galatasaray - Hatayspor, Sivasspor - Fatih Karagümrük, Kayserispor - Kasımpaşa, Konyaspor - Trabzonspor, Fenerbahçe - Adana Demirspor, Samsunspor - Pendikspor ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçları yer alıyor.

  • Düzce'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma, 7 Şüpheli Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan Tahkikat Başlatıldı
    15:36 Düzce'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma, 7 Şüpheli Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan Tahkikat Başlatıldı

    Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmadan 11 şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 7 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Operasyonda 140 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 49 kök kenevir ve diğer uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

  • Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı
    15:35 Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı

    Elazığ-Diyarbakır yolu Bakyantepe mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Pamukkale Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler İftar Yemeğinde Buluştu
    15:35 Pamukkale Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler İftar Yemeğinde Buluştu

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi'nin 2023-2024 döneminde ücretsiz spor kurslarına katılan öğrenciler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası düzenlenen törende kursiyer ve antrenörlere sertifikalarını teslim eden Başkan Örki, 'Hep birlikte Pamukkale'mizi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe haline getirdik' dedi.

  • Samsun'da kayınbiraderini öldüren genç kadına 25 yıl hapis cezası
    15:34 Samsun'da kayınbiraderini öldüren genç kadına 25 yıl hapis cezası

    Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren genç kadına mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi. Olayın faili olan Şehri Bakar, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak cezalandırıldı. Şehri Bakar'ın eşi ise cezaevinde bulunuyor.


15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
15:21 Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’yı eleştirdi Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı eleştirdi
14:37 Geleceği hakkında konuştu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılacak mı Geleceği hakkında konuştu! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?
14:15 ’Rezerv alanında’ gerekçesiyle yıkılmak istenen sitenin sakinleri tepki gösterdi 'Rezerv alanında' gerekçesiyle yıkılmak istenen sitenin sakinleri tepki gösterdi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Ticaret Bakanlığı: ABD, ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor ve yarı iletken sanayi zincirlerini bozuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement