Çin Ticaret Bakanlığı: ABD, ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor ve yarı iletken sanayi zincirlerini bozuyor

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ihracat kontrollerini kötüye kullandığını ve küresel yarı iletken sanayi zincirlerini bozduğunu söyledi.
He, Perşembe günü ABD'nin çip sektörüne yönelik son hamlelerine cevaben yaptığı açıklamada, ABD'nin kendi yerli çip sektörüne büyük sübvansiyonlar ve vergi teşvikleri sağladığını ve aldığı bazı tedbirlerin şirketleri Çin'i terk edip ABD'yi seçmeye zorladığını belirtti. Sözcü, bu ayrımcı tedbirlerin piyasa kanunlarını ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ihlal ettiğini, ayrıca küresel yarı iletken sanayi zincirini bozduğunu dile getirdi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei ile ilintili çok sayıda Çinli çip şirketini yaptırım listesine eklemeyi değerlendirmesine yanıt veren sözcü, Çin'in ekonomi, ticaret ve teknoloji meselelerinin siyasallaştırılmasına ve silah olarak kullanılmasına her zaman karşı olduğunu, ancak ABD'nin son yıllarda ihracat kontrollerini kötüye kullandığını, Çinli işletmelere haksız şekilde yaptırım ve baskı uyguladığını, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerini ciddi şekilde bozduğunu ifade etti.
He, ABD'nin sözde bağlantılara atıfla Huawei'yi baskılamaya devam etmesinin yanı sıra daha fazla Çinli şirkete yaptırımlar uygulaması halinde bunun tipik bir ekonomik zorbalık uygulaması anlamına geleceğini, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ihlal edeceğini ve küresel ekonomik ve ticari düzeni tahrip edeceğini vurguladı.
ABD'ye yanlış uygulamalarda bulunmama çağrısı yapan sözcü, Çin'in kendi işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacağını belirtti.
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