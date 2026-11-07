Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü ABD'nin sözde Küba bağlantılı yaptırımına karşı çıktı

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik tek taraflı yaptırımlarının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini belirterek, söz konusu yaptırımlara kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü cumartesi günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 Kasım'da iki Çinli şirkete yaptırım açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin sözde Küba bağlantılı gerekçelerle Çinli şirketlere ilk kez yaptırım uyguladığı bildiriliyor.

Sözcü, ABD'nin son günlerde Çin'e yönelik yaptırım ve baskılarını artırdığını ve birçok ayrımcı kısıtlama getirdiğini belirtti. Sözcü, söz konusu uygulamaların, Çinli şirketlerin hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakattan sapma anlamına geldiğini ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını zedelediğini ifade etti.

ABD'ye yanlış uygulamalarını en kısa sürede düzeltme çağrısında bulunan sözcü, meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alma haklarını saklı tuttuklarını söyledi.