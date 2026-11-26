BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin 301. Madde kapsamında Çin'in de aralarında bulunduğu 14 ülkeye ek gümrük vergileri uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

ABD Ticaret Temsilciliği, "kapasite fazlası" iddiasıyla başlatılan 301. Madde kapsamındaki soruşturmanın sonuçlarını kısa süre önce açıklamış ve bu çerçevede Çin'in de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye 301. Madde kapsamında ek gümrük vergileri uygulanmasını önermişti.

He, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu soruşturmanın, uluslararası ekonomik düzeni ciddi şekilde bozan ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ihlal eden tipik bir tek taraflılık eylemi olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'ye hatalı uygulamalarını düzeltme ve doğru yol olan anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme yoluna geri dönme çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirten He, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alma haklarını saklı tuttuklarını söyledi.