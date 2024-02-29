Çin Ticaret Bakanlığı, yabancı yatırım ortamını iyileştirmeyi hızlandırma sözü verdi

BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, yabancı yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi önlemin hızlı ve etkili şekilde uygulanmasını sağlama sözü verdi.
Çin Devlet Konseyi geçen yıl Ağustos ayında, yabancı yatırım ortamının daha da optimize edilmesi ve yabancı yatırım çekme çabalarının yoğunlaştırılmasına ilişkin yönergelerini özetleyen bir bildiri yayımlamıştı.
Çin Ticaret Bakanlığı, Çarşamba günü yabancı sermayeli şirketler için düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, ilgili departmanlar ve yerel yönetimlerle çabalarını birleştirme, yabancı sermayeli firmaların görüş ve önerilerini dikkate alma, yönergelerin uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yürütme ve yabancı yatırımcıların bu politikadan daha fazla kazanç elde edebilmesi için çalışmaları sürekli iyileştirme sözü verdi.
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