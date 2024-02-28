Çin Ticari Uçakları Güneydoğu Asya\'da Test Uçuşlarına Başladı

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SHANGHAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi jet yolcu uçakları, Salı günü Güneydoğu Asya'da test uçuşlarına başladı. İki jet yolcu uçağı, önümüzdeki iki hafta boyunca Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da yoğun bir programdan geçecek.

COMAC, Salı günü yaptığı açıklamada test uçuşlarının, Çin yapımı ticari uçakların Güneydoğu Asya'daki havalimanları ve güzergahlara uyumluluğunu daha iyi doğrulayabileceğini ve şirketin gelecekte Güneydoğu Asya pazarına yönelik araştırmaları için temel oluşturabileceğini kaydetti.

İki model, Pazar günü sona eren 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda büyük ilgi topladı.

ARJ21 uçağının ilk olarak Haziran 2016'da ticari kullanıma girdiğini kaydeden COMAC, o tarihten bu yana toplam 127 adet ARJ21 uçağının teslim edildiğini ve 11 milyondan fazla yolcuyu güvenle taşıdığını belirtti.

An itibarıyla Endonezyalı TransNusa havayolu şirketinin kullandığı iki ARJ21 uçağı, Cakarta ile diğer kentler arasındaki dört güzergahta 100.000'den fazla yolcuyu güvenle taşıdı.

COMAC, C919 uçağının ilk kez 28 Mart 2023'te ticari kullanıma girmesinden bu yana China Eastern Havayolları şirketine dört jet teslim etti ve Shanghai'dan Beijing'e ve Shanghai'dan Chengdu'ya gidiş dönüş seferleriyle 130.000'den fazla yolcu taşındı.

COMAC, Asya Pasifik pazarındaki yolcu uçağı talebinin önümüzdeki 20 yılda 3.314'ten 9.701'e çıkmasını bekliyor. Şirket, bu pazardan istifade edebilmek için hazırlıklara başlamış durumda.