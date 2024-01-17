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Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na 6'ncı ikmal seferine başladı - Son Dakika
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Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na 6'ncı ikmal seferine başladı

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na 6'ncı ikmal seferine başladı. Tiencou-7 kargo mekiği, Long March 7 Y8 roketiyle fırlatıldı ve uzay istasyonuna demirlemek üzere hareketine başladı. İkmal seferi, 2023'te uzay istasyonuna gönderilen taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu\'na 6\'ncı ikmal seferine başladı
17.01.2024 - 18:27,  Güncelleme: 18:29
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Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na 6'ncı ikmal seferine başladı.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou-7" kargo mekiğinin, "Long March 7 Y8" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Mekiğin fırlatılışının ardından 10 dakika sonra planlanan yörünge konumuna ulaştığı ve uzay istasyonuna demirlemek üzere hareketine başladığı belirtildi.

İkmal seferi, Ekim 2023'te uzay istasyonuna gönderilen taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Kargo mekiği, uzay istasyonuna 260 parçadan oluşan 5,6 ton ağırlığında yük taşıyor.

Çin, uzay istasyonuna daha önce 2021'de "Tiencou-2" ve "Tiencou-3", 2022'de "Tiencou-4" ve "Tiencou-5", 2023'te "Tiencou-6" ikmal seferleri gerçekleştirmişti.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA
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