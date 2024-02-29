Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na bu yıl iki insanlı sefer yapılacak - Son Dakika
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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na bu yıl iki insanlı sefer yapılacak

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı, Tiengong Uzay İstasyonu'na bu yıl yapılacak olan Şıncou-18 ve Şıncou-19 görevleriyle yeni taykonot ekiplerinin taşınacağını duyurdu. İstasyona ikmal malzemeleri için de iki sefer yapılması bekleniyor. Çin'in kendi uzay istasyonunu kurmasının nedeni, ABD'nin işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesidir.

29.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na bu yıl insanlı iki sefer yapılacağı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Şıncou-18" ve "Şıncou-19" görevleriyle, istasyona yeni taykonot ekiplerinin taşınmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, istasyonda görevlendirilecek yeni taykonotların seçildiği ve eğitimlerinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, taykonotların ihtiyaçlarının karşılanması için iki ikmal seferi de yapılması bekleniyor.

Üçer kişilik taykonot ekiplerinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou (Kutsal Gemi)" mekikleriyle personel, "Tiencou (Gök Gemisi)" mekikleriyle ise ikmal malzemeleri taşınıyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken, istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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