 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Tienmu-1 uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Tienmu-1 uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlattığı dört meteoroloji uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Tienmu-1 uydu ağının 24. başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, Tienmu-1 uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi
28.12.2023 - 03:02,
Abone Ol

Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 24'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak'ta, dört uydudan oluşan ikinci grup 22 Mart'ta, üçüncü grup 20 Temmuz'da ve dördüncü grup 25 Aralık'ta fırlatılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Tienmu-1 uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 03:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Tienmu-1 uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement