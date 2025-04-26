Çin, Trump\'ın tarife müzakereleri iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasın Pekin yönetimi tarafından bir kez daha yalanladı.

Donald Trump'ın Çin ve ABD arasında tarife müzakereleri iddiası tartışılmaya devam ederken; Çin cephesinden yeni bir açıklama geldi.

İDDİALARI YALANLADILAR

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, tarafların tarifeler konusunda müzakere içinde oldukları iddiasının "tamamen yanıltıcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çin ve ABD, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır." ifadesine yer verildi.