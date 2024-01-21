Çin-Tunus diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü kutlandı

TUNUS, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin- Tunus diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60. yıldönümü dolayısıyla Çin'in Tunus Büyükelçiliği tarafından Cuma akşamı Tunus'ta bir resepsiyon düzenlendi.

Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Munir Ben Rjiba resepsiyonda yaptığı konuşmada iki ülkenin altyapı inşaatı, su kaynaklarının kullanımı ve sağlık sektörlerindeki işbirliğinin Tunus halkına fayda sağladığını söyledi.