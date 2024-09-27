Çin, UHD Televizyon Formatına Geçiş Yapıyor

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, Çin'in 2026 yılına kadar ultra yüksek çözünürlüğü (UHD) televizyon ve çevrimiçi videolar için baskın format haline getirmeye hazırlandığını söyledi.

İdare Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede 2025 yılı sonuna kadar 13 yeni UHD TV kanalı açılarak toplam sayının 20'nin üzerine çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Bir idare yetkilisi, 2026 yılına kadar 11 TV kanalının daha açılmasının planlandığını ve çevrimiçi yayın platformları aracılığıyla yeni yayımlanan programların yüzde 50'sinden fazlasının UHD formatında sunulacağını söyledi.

İdare'ye göre Çin, UHD video için belirli bağımsız çekirdek teknolojilerde küresel bir lider olarak ortaya çıktı ve UHD gelişimini hızlandırmaya kilit bir stratejik görev olarak öncelik verdi.

Şu anda tüm merkezi ve taşra TV istasyonları ile yerel kanalların yüzde 98'inden fazlası yüksek çözünürlüklü yayına geçmiş durumda. İdare ayrıca, ülke çapında dokuz UHD kanalının bulunduğunu da söyledi.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, ülkenin bu yılki büyük ölçekli ekipman güncellemeleri ve tüketim malları takaslarına yönelik büyüme yanlısı programının bir parçası olarak otellerin televizyonlarını UHD'ye yükseltmelerini teşvik etmeyi planladığını duyurdu.