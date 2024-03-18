Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Bohai Denizi'nde 104 Milyon Tonluk Petrol Rezervi Keşfetti

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bohai Denizi'nde 104 milyon tonluk doğrulanmış petrol rezervi bulunan bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu.
Çin'in Tianjin Belediyesi'ne yaklaşık 200 kilometre mesafede yer alan ve Qinhuangdao 27-3 adı verilen petrol sahası ortalama 25 metre su derinliğine sahip.
Şirketin değerlendirmesine göre, tek bir kuyunun günde yaklaşık 110 ton ham petrol üreteceği tahmin ediliyor.
Qinhuangdao 27-3, 2019 yılından bu yana Bohai Denizi'nde keşfedilen 100 milyon tonu aşan rezerve sahip altıncı petrol sahası olma özelliğini taşıyor. Şirket, bu durumun Bohai Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz aramaları için büyük olasılıklara işaret ettiğini belirtti.
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