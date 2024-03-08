Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Güney Çin Denizi'nde büyük petrol ve doğalgaz rezervleri keşfetti

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SHENZHEN, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Güney Çin Denizi'nde 102 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşan kanıtlanmış petrol ve doğalgaz rezervleri keşfedildiğini duyurdu.

Şirketten Cuma günü yapılan açıklamaya göre, hafif ham petrol içeren Kaiping Güney Petrol Sahası, Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinden yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta, Güney Çin Denizi'nin doğusunda yer alıyor. Ortalama okyanus derinliğinin yaklaşık 500 metre olduğu petrol sahasında, kazılan en derin kuyu 4.831 metre derinliğe ulaşıyor.

CNOOC CEO'su Zhou Xinhuai, derin deniz keşifleri ve derin kuyu sondajlarının, petrol ve doğalgaz rezerv ve üretiminde artışa yol açacağını söyledi.