Çin Ulusal Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Çin Ulusal Günü Coşkuyla Kutlandı

Çin Ulusal Günü Coşkuyla Kutlandı

Çin, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılını büyük etkinliklerle ve bayrak töreniyle kutladı.

01.10.2024 12:17
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü olan Ulusal Gün, ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ulusal Gün vesilesiyle dün akşam başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon düzenlenirken meclisin bulunduğu Tienanmın Meydanı, özel dekoratif malzemeler ve ışıklarla donatıldı.

Meydanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu eski İmparatorluk Sarayı "Yasak Şehir"in güney cephesi aydınlatılırken meydanın ortasına Ulusal Gün'e özel dev çiçek buketi yerleştirildi.

1912'de Çin Cumhuriyeti'ni kuran Sun Yat-sen'in portresi de alanda Mao'nun portresinin karşısına konumlandırıldı. Komünist rejim, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde siyasi faaliyette bulunan milliyetçi Sun'u, modern Çin'in kurucu lideri olarak görüyor.

Tienanmın Meydanı'nda bayrak töreni

Ulusal Gün vesilesiyle sabah Tienanmın Meydanı'nda geçit töreni yapılmadı, geleneksel bayrak töreni gerçekleştirildi. Çin Halk Kurutuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Ülkede, cumhuriyetin kuruluşunun 10 yıllık dönümlerinde geçit törenleri yapılıyor. 70. yılının kutlandığı 2019'da askeri geçit töreni gerçekleştirilmişti.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

Kaynak: AA

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