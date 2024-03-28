Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı, Asya'da Çekişmelerden Kaçınma Çağrısı Yaptı

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Çin'in en üst yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresinin Başkanı Cao Lıci, Asya kıtasını jeopolitik çekişmelerin sahası haline getirecek tek taraflı çıkar çatışmalarından ve bloklar arası cepheleşmeden kaçınma çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Cao, Çin'in Haynan Adası'nda düzenlenen Boao Asya Forumu'nun açılışında, Asya ülkelerinin hükümet ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Uluslararası barışın ve kalkınmanın, bölgesel çatışmalar ve küresel ekonomik toparlanmadaki kırılganlık nedeniyle ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Cao, "Asya ülkeleri, bağımsızlıklarını ve özerkliklerini korumalı, birlikten ve kendine yeterlilikten güç alarak tek taraflılığa dayalı çıkar çatışmaları ve bloklar arası cepheleşmeye karşı çıkmalı." dedi.

Cao, Asya ülkelerine barışı ve güvenliği "kendi ellerine alması" gerektiğini belirterek "Asya, jeopolitik çatışmaların sahası haline gelmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in eşit ve düzen içindeki çok taraflı bir dünyayı ve evrensel faydaya dayalı kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu vurgulayan Cao, Asya ülkelerinin bloklar arası cepheleşmeye ve sıfır toplamlı oyun mantığından kaçınarak gerçek çok taraflılığı ve açık bir dünya ekonomisini savunması gerektiği mesajını verdi.

Çin'in Haynan Adası'nda düzenlenen Boao Asya Forumu'na bu yıl Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ??Nauru Cumhurbaşkanı David Adeang, Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, Kamboçya Kraliyet Danışma Meclisi Başkanı, Eski Başbakan Hun Sen, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Daren Tang katıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da konuk olduğu forumda, konuşma yaptı.