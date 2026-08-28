Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı Başladı

JİNAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- 16. Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da başladı. 27 Ağustos'ta kapılarını açan fuar, 29 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlk olarak 2005 yılında düzenlenen fuar, dijital yayıncılık sektörünün gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir platform olarak hizmet veriyor.