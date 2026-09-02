Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Eylül'de Beijing'de 1800'den fazla şirketi buluşturacak
Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), 9-13 Eylül'de Beijing'deki Shougang Parkı'nda düzenlenecek. Fuara 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluşun yanı sıra 1800'den fazla şirket katılacak; küresel ticaret fırsatları ve işbirlikleri masaya yatırılacak.
BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Parkı'nda 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan katılımcıların yanı sıra 1800'den fazla şirketi bir araya getirecek.
Kaynak: Xinhua
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