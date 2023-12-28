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Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı için hazırlıklar tamam - Son Dakika
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Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı için hazırlıklar tamam

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Zhang Xin, 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE) için hazırlıkların sorunsuz ilerlediğini duyurdu. Fuarın 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenleneceği ve 100'den fazla yerli ve uluslararası işletmenin katılma niyetlerini belirttikleri açıklandı.

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı için hazırlıklar tamam
28.12.2023 - 11:47,
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BEİJING, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Zhang Xin, 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE) için hazırlıkların sorunsuz ilerlediğini duyurdu.

Zhang, Çarşamba günü yaptığı açıklamada 2. CISCE'nin 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenleneceğini ve 100'den fazla yerli ve uluslararası işletmenin fuara katılma niyetlerini belirttiklerini söyledi.

Bu yıl 2 Aralık'ta Beijing'de sona eren 1. CISCE'deki sergi stantları; akıllı araçlar, yeşil tarım, temiz enerji, dijital teknoloji ve sağlıklı yaşam tarzları gibi çeşitli bölümlere ayrılmıştı.

Zhang, 2. CISCE'de başka sektörlerdeki tedarik zincirlerini sergileyen stantların da ekleneceğini ve işletmeler için daha fazla fırsat yaratmak üzere çaba gösterileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı için hazırlıklar tamam - Son Dakika
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