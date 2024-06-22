Çin, Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi'ni Uzaya Fırlattı

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XİCHANG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen ve Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi (SVOM) adlı astronomi uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, 22 Haziran 2024.

Çin, evrenin en uzak bölgelerinde havai fişek gibi yanıp sönen gama ışını patlamalarını görüntülemek amacıyla, Çinli ve Fransız bilim insanlarının yaklaşık 20 yıllık hummalı çalışmalarının ürünü olan bir astronomi uydusunu Cumartesi günü fırlattı. (Fotoğraf: Chen Haojie/Xinhua)