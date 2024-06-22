Çin, Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi'ni Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi'ni Uzaya Fırlattı

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi (SVOM) adlı astronomi uydusunu uzaya gönderdi. Bu uydunun amacı, evrenin en uzak bölgelerindeki gama ışını patlamalarını görüntülemektir. Çinli ve Fransız bilim insanlarının 20 yıllık çalışmalarının ürünü olan bu uydunun fırlatılması Cumartesi günü gerçekleşti.

22.06.2024 13:39
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XİCHANG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen ve Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi (SVOM) adlı astronomi uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, 22 Haziran 2024.

Çin, evrenin en uzak bölgelerinde havai fişek gibi yanıp sönen gama ışını patlamalarını görüntülemek amacıyla, Çinli ve Fransız bilim insanlarının yaklaşık 20 yıllık hummalı çalışmalarının ürünü olan bir astronomi uydusunu Cumartesi günü fırlattı. (Fotoğraf: Chen Haojie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi'ni Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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