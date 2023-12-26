13:21 •
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı•
13:02 •
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi•
YANGJİANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarından fırlatılan ve üç uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, 26 Aralık 2023.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, roketi Beijing saatiyle 06.39'da fırlatılarak üç uyduyu planlanan yörüngeye gönderdi.
Shiyan-24C uyduları esas olarak uzay bilimi ve teknolojisi deneylerinde kullanılacak.
(Fotoğraf: Wang Keqi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin, Yangjiang kentinden üç uydu taşıyan roket fırlattı - Son Dakika