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Çin, Yangjiang kentinden üç uydu taşıyan roket fırlattı - Son Dakika
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Çin, Yangjiang kentinden üç uydu taşıyan roket fırlattı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarından fırlatılan ve üç uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından planlanan yörüngeye gönderildi. Shiyan-24C uyduları, uzay bilimi ve teknolojisi deneylerinde kullanılacak.

Çin, Yangjiang kentinden üç uydu taşıyan roket fırlattı
26.12.2023 - 13:54,
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YANGJİANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarından fırlatılan ve üç uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, 26 Aralık 2023.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, roketi Beijing saatiyle 06.39'da fırlatılarak üç uyduyu planlanan yörüngeye gönderdi.

Shiyan-24C uyduları esas olarak uzay bilimi ve teknolojisi deneylerinde kullanılacak.

(Fotoğraf: Wang Keqi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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