Çin, Uzun Yürüyüş-11 Roketiyle Üç Uyduyu Uzaya Fırlattı

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YANGJİANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Salı günü Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketini başarılı şekilde uzaya fırlatarak üç uyduyu planlanan yörüngeye gönderdi.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, roketi Beijing saatiyle 06.39'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarından fırlattı.
Shiyan-24C uyduları esas olarak uzay bilimi ve teknolojisi deneylerinde kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 503. görevi olma özelliğini taşıyor.
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