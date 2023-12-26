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Çin, Uzun Yürüyüş-11 Roketiyle Üç Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Uzun Yürüyüş-11 Roketiyle Üç Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin, Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketini başarılı bir şekilde fırlatarak üç uyduyu planlanan yörüngeye gönderdi. Shiyan-24C uyduları uzay bilimi ve teknolojisi deneylerinde kullanılacak.

Çin, Uzun Yürüyüş-11 Roketiyle Üç Uyduyu Uzaya Fırlattı
26.12.2023 - 09:34,
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YANGJİANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Salı günü Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketini başarılı şekilde uzaya fırlatarak üç uyduyu planlanan yörüngeye gönderdi.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, roketi Beijing saatiyle 06.39'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarından fırlattı.

Shiyan-24C uyduları esas olarak uzay bilimi ve teknolojisi deneylerinde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 503. görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Pekin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Uzun Yürüyüş-11 Roketiyle Üç Uyduyu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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