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Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi - Son Dakika
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Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi

Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi

Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.

03.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:47
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XİCHANG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya bir uzaktan algılama uydusu göndererek yörüngeye yerleştirdi.

Roket, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Çarşamba günü saat 06.56'da fırlatıldı ve Yaogan-42 01 uydusunu önceden belirlenen yörüngeye yerleştirdi.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi - Son Dakika
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