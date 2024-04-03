Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi

XİCHANG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya bir uzaktan algılama uydusu göndererek yörüngeye yerleştirdi.
Roket, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Çarşamba günü saat 06.56'da fırlatıldı ve Yaogan-42 01 uydusunu önceden belirlenen yörüngeye yerleştirdi.
Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
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