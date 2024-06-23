Çin ve AB, elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma için anlaştı

Güncel

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı AB soruşturmasına ilişkin istişarelere başlama konusunda anlaştı.

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasına göre iki yetkili arasında Cumartesi günü video bağlantısı yoluyla yapılan görüşmede konuya ilişkin mutabakata varıldı.