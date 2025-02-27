Çin ve ABD Askeri İletişimi Gelişiyor

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ile ABD orduları arasında öngörülebilir bir gelecekte kurulacak iletişime yönelik birtakım ön plan ve düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Wu, perşembe günkü basın toplantısında bu konudaki detaylı açıklamaların zaman içinde yapılacağını belirtti.

Wu, ABD ordusunun komuta kademesinde gerçekleşen değişikliklerin, Çin-ABD askeri ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği konusunun yanı sıra ABD'de yeni yönetimin işbaşı yapmasından bu yana iki ordu arasında son dönemde gerçekleşen iletişimler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Diğer ülkelerin içişlerine asla müdahale etmediklerini kaydeden Wu, Çin ve ABD'nin askeri diplomatik kanalları kullanarak etkin iletişimi sürdürdüğünü ifade etti.

Sözcü, ABD tarafının Çin'le ortak bir hedef doğrultusunda çalışması, iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı kılavuz edinmesi, iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi, anlaşmazlık ve farklılıkları uygun şekilde ele alması ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde kapsamlı işbirliği yürütmesi temennisinde bulundu.

Sözcü, "Böylelikle, Çin ile ABD orduları arasındaki ilişkilerin iyi bir başlangıç yapması ve daha fazla gelişmesi beklenebilir" dedi.