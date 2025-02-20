Çin ve ABD'den İyi Geçinme Vurgusu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin iyi geçinmenin doğru yolunu bulması gerektiğini söyledi.

Wang, New York'ta salı günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üst düzey toplantısı sırasında ABD toplumu temsilcileriyle gerçekleştirdiği sohbet sırasında Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine bağlı kalması ve iki büyük ülke olarak birbiriyle iyi geçinmenin yolunu bulması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin ve ABD'nin büyük ortak çıkarları bulunduğunu ve işbirliğine yönelik geniş imkanlara sahip olduklarını ifade etti.

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi ve istikrara kavuşturulması için iki tarafın birbirinin temel çıkarlarına ciddiyetle saygı göstermesi, iletişimi güçlendirmesi, güven inşa etmesi, anlaşmazlıkları gidermesi ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.