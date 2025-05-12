Çin ve ABD'den Ticaret İçin Yeni Önlemler

CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve ABD, aralarındaki ticari gerilimi hafifletmek üzere karşılıklı gümrük vergisi oranlarının değiştirilmesine yönelik bir dizi önlem açıkladı.

Pazartesi günü açıklanan karar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gerçekleştirilen ekonomik ve ticari ilişkiler üst düzey toplantısının ardından alındı. Yayımlanan ortak açıklamada iki gün süren toplantı sırasında, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin hem iki ülke hem de küresel ekonomi açısından öneminin her iki ülke tarafından kabul edildiği belirtildi. Ayrıca sürdürülebilir, uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari ilişkiye duyulan ihtiyacın vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre ABD, 2 Nisan'dan itibaren Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi ürünleri de dahil olmak üzere Çin ürünlerine getirilen değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmının uygulanmasına 90 gün ara verirken kalan yüzde 10'luk oranı uygulamaya ise devam edecek. Ayrıca Çin'den yapılan ithalata yönelik 8 ve 9 Nisan tarihlerinde duyurulan ek gümrük vergisi oranları da kaldırılacak.

ABD, Çin'e uyguladığı "karşılıklı" gümrük vergisi oranını Beyaz Saray tarafından 8 Nisan'da çıkarılan 14259 sayılı başkanlık kararnamesiyle önce yüzde 84'e, bir gün sonra çıkarılan yeni bir kararnameyle de yüzde 125'e yükseltmişti.

Değer üzerinden alınan vergi, vergilendirilen varlık, mal veya hizmetlerin belirlenen değeri esas alınarak hesaplanan bir vergi türü.

Çin de buna uygun şekilde Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'nun 2025 tarih ve 4 sayılı duyurusunda belirtilen ABD ürünlerine yönelik değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranını değiştirecek. Bu çerçevede, değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmı ilk aşamada 90 günlük bir süre için askıya alınırken, yüzde 10'luk kısmının uygulanmasına ise devam edilecek.

Ayrıca, Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'nun 9 Nisan tarihli 5 ve 11 Nisan tarihli 6 sayılı duyurularıyla Amerikan ürünlerine getirilen değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranları da kaldırılacak.

Öte yandan Çin, 2 Nisan 2025 tarihinden bu yana ABD'ye yönelik gümrük vergisi dışı karşı önlemlerin askıya alınması veya kaldırılmasına yönelik gerekli tüm idari tedbirleri de alacak.

Çin ve ABD, 14 Mayıs tarihine kadar söz konusu adımları atma taahhüdünde bulundu.

Açıklamaya göre iki taraf ayrıca ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili görüşmeleri sürdürmek üzere bir mekanizma kuracak. Bu görüşmeler, dönüşümlü olarak Çin ve ABD'de ya da tarafların üzerinde uzlaşacağı üçüncü bir ülkede yapılabilecek.