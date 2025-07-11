Çin ve ABD Dışişleri Bakanları İlk Kez Bir Araya Geldi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Malezya'da ilk kez bir araya geldiği bildirildi.
Çin merkezli CCTV haberine göre, Vang ve Rubio, Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.
İki bakanın görüşmede, ABD ve Çin arasındaki gümrük vergileri, ticaret ve teknoloji kısıtlamaları, Ukrayna, Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi küresel konuları ele alması bekleniyor.
Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesi sonrası iki ülke Dışişleri Bakanları arasında ilk yüz yüze görüşme olarak kayda geçti.
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