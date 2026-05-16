Çin ve ABD Liderlerinden Verimli Görüşme
16.05.2026 15:43
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xi Jinping ve Trump arasındaki görüşmenin verimli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede derinlemesine bir iletişim kurulduğunu ve verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında iki liderin Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin resmi temaslar, karşılama yemeği, özel görüşme ve ziyaret programlarını içerdiğini belirten Wang, iki liderin yaklaşık dokuz saat süren temaslarda bulunduğunu kaydetti. Wang, temasların karşılıklı saygı, barışa ortak bağlılık ve işbirliği isteği temelinde gerçekleştiğini ifade etti.

Wang, görüşmenin en önemli siyasi mutabakatının, Çin ve ABD başkanlarının stratejik istikrar temelli yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurulması konusunda anlaşmaya varması olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafın diplomasi, askeri işler, ekonomi ve ticaret, sağlık, tarım, turizm, halklar arası ve kültürel ilişkiler ile kolluk alanlarında temasları artırma isteğini ortaya koyduğunu belirterek, bunun iki ülke arasındaki etkileşimlere yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

