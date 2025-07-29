Çin ve ABD Ticaret Görüşmeleri

STOCKHOLM, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin ve ABD ticaret ve ekonomi ekiplerinin, karşılıklı ilgi alanlarına giren önemli konularda derinlemesine, samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Li, İsveç'in başkenti Stockholm'de salı günü düzenlenen basın toplantısında ekonomi ve ticaret görüşmelerinin yeni turu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Li iki tarafın, ABD tarafınca uygulanan karşılıklı gümrük vergilerinin yüzde 24'ü ile Çin tarafının karşı önlemlerinin askıya alınmasına ilişkin mevcut uygulamanın uzatılması yönünde çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.