Çin ve ABD, Uyuşturucuyla Mücadele İşbirliğini Geliştirmek İçin Görüştü

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Çin Büyükelçisi Xie Feng, "fentanil sorununun Çin'in sorunu olmadığı gibi Çin'den de kaynaklanmadığını" vurgularken, "Bununla birlikte Çin, insani kaygılarla ABD tarafına fentanil sorunuyla mücadelesinde yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor" dedi.

WASHINGTON, 19 Haziran (Xinhua) -- Çinli ve ABD'li yetkililer kısa süre önce bir araya gelerek iki ülke arasındaki uyuşturucuyla mücadele işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Çin Büyükelçiliği'nden Salı günü yapılan basın açıklamasında, Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng ile Beyaz Saray Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi Direktörü Dr. Rahul Gupta arasında geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen görüşmede, "iki taraf karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde iki ülke arasındaki uyuşturucuyla mücadele işbirliğinin geliştirilmesi konusunda samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu" ifadesi yer aldı.

Gupta'nın yakın zamanda Çin'e gerçekleştireceği ziyareti memnuniyetle karşıladığını kaydeden Xie, Çin'in uyuşturucu kontrol makamlarının son dönemdeki çalışmaları hakkında Gupta'yı bilgilendirirken, "fentanil sorununun Çin'in sorunu olmadığı gibi Çin'den de kaynaklanmadığını" vurguladı.

Basın açıklamasına göre Xie, Gupta'ya, "Bununla birlikte Çin, insani kaygılarla ABD tarafına fentanil sorunuyla mücadelesinde yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor" dedi.

Xie, Çin'in "işbirliği için büyük çaba gösterdiğini ve bu yöndeki samimiyetini ortaya koyduğunu" ifade etti.

Xie, "ABD tarafı işbirliği için elverişli bir atmosfer yaratmak üzere Çin'le aynı doğrultuda hareket etmeli ve Çin'in endişelerini ciddiye alarak bunları samimiyetle gidermeli" diye konuştu.