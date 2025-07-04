Çin ve Almanya'dan Diplomasi ve Güvenlik Diyaloğu - Son Dakika
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Çin ve Almanya'dan Diplomasi ve Güvenlik Diyaloğu

Çin ve Almanya\'dan Diplomasi ve Güvenlik Diyaloğu
04.07.2025 16:56
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Wang Yi ve Johann Wadephul, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve çok taraflılığı savunmayı vurguladılar.

BERLİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejisi Diyaloğu toplantısının sekizinci turuna eş başkanlık etti.

Wang, perşembe günkü toplantıda Çin ile Almanya arasında kurulacak iyi ilişkilerin sadece Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin genel olarak olumlu gelişmesini sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda küresel istikrar ve kalkınma için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve Almanya'nın özellikle yaygın korumacılık, küreselleşme karşıtlığı ve tek taraflı zorbalık gibi trendlerin öne çıktığı mevcut çalkantılı uluslararası konjonktürde stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, iki ülkenin aralarındaki istikrarlı ilişkileri geliştirerek dünyaya daha fazla kesinlik katmaları, çok taraflılığı ortaklaşa savunup uygulamaları, merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni ve BM Antlaşması temelinde uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları el üstünde tutmaları ve daha güvenilir, istikrarlı ve öngörülebilir çok yönlü stratejik ortaklık geliştirmeyi taahhüt etmeleri gerektiğini ifade etti.

Almanya ile ilişkilerini dış ilişkilerinde önemli bir konuma yerleştirdiklerini kaydeden Wang, yeni Alman hükümetinin Çin ile ilişkileri geliştirme konusundaki olumlu ve akılcı tutumunu takdir ettiklerini belirtti.

Wang, Almanya'nın yeniden birleşmesini koşulsuz olarak destekledikleri gibi Almanya'nın da Çin'in tam olarak ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirme çabalarını desteklemesini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya riayet etmesini temenni ettiklerini söyledi.

AB'nin önde gelen bir üyesi olan Almanya'nın, Çin-AB ilişkilerini ilerletmeye yönelik olumlu çabalar sarf ettiğini kaydeden Wang, Almanya'nın Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde yapıcı rol oynamaya devam etmesi beklentilerini dile getirdi.

Wadephul ise Çin ile işbirliği konusunda karşılıklı olarak güven telkin eden ve öngörülebilir ortak olmaya istekli olduklarını söyledi.

Wadephul, günümüzde dünya krizler ve zorluklarla dolu bir dönemden geçerken Almanya ve Çin'in yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Almanya ve Çin'in uzun bir etkileşim geçmişine ve ortaklıkları için sağlam temele sahip olduğuna dikkat çeken Wadephul, iki ülkenin pek çok konuda fikir birliği içinde olduğunu ve farklılık ve anlaşmazlıkları karşılıklı saygı ve yapıcı tutum temelinde uygun şekilde çözüme kavuşturabildiğini belirtti.

Çin ile etkileşimleri artırmayı ve ikili işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Wadephul, Alman hükümetinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

İki taraf, Ukrayna krizi, İran'ın nükleer programı, Ortadoğu'daki durum ve çok taraflı stratejik koordinasyon konularında da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, ateşkeslerin sağlanması, çatışmaların sona erdirilmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde çalışmak üzere iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

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