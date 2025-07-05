Çin ve Almanya'dan İkili İlişkiler İçin İşbirliği

BERLİN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi (solda), Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı'nın Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Danışmanı Gunter Sautter ile bir araya geldi, 4 Temmuz 2025.

Görüşmede taraflar ikili ilişkilerin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere üst düzey temasların bir sonraki aşaması için sağlam hazırlıklar yapma, hükümet istişareleri ve stratejik diyalog gibi mekanizmalara tam anlamıyla işlevsellik kazandırma, stratejik iletişimi geliştirme ve karşılıklı anlayışı derinleştirme konularında mutabık kaldı. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)