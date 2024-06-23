Çin ve Almanya İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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Çin ve Almanya İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Yapacak

Çin ve Almanya arasında iklim değişikliği ve yeşil dönüşüme ilişkin diyalog ve işbirliği mekanizması kapsamındaki ilk üst düzey diyalog toplantısı Beijing'de gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda, iki taraf eyalet düzeyinde yeşil dönüşüm işbirliği başlatacak ve endüstriyel karbon azaltımı konusunda çalışma grubu kuracak. Ayrıca, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve enerji dönüşümü gibi konularda da işbirliği yapılacak.

23.06.2024 10:49
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BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Almanya arasında iklim değişikliği ve yeşil dönüşüme ilişkin diyalog ve işbirliği mekanizması kapsamındaki ilk üst düzey diyalog toplantısı Cumartesi günü Beijing'de yapıldı.

Toplantının sonunda bazı önemli kararlar alındı. İki taraf yeşil dönüşüm konusunda eyalet düzeyinde işbirliği başlatacak ve endüstriyel karbon azaltımı konusunda çalışma grubu kuracak.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre iki ülke kilit sektörlerde enerji verimliliğini artırmaya yönelik örnek projelere ilişkin işbirliği yapacak.

Çin toplantıda enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, endüstriyel karbon azaltımı ve enerji dönüşümü konularında Almanya ile işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre Almanya ise yenilenebilir enerji, akıllı şebeke geliştirme ile sıfır ve düşük karbonlu ürünlerin üretimi gibi alanlarda Çin ile daha fazla işbirliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Almanya İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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