Çin ve Arap Birliği İşbirliği Güçleniyor
06.05.2026 01:31
Xinhua Başkanı Fu Hua ve Arap Birliği Başkanı Hafız, medya ve işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Arap Birliği Beijing Temsilciliği Başkanı Ahmed Mustafa Fehmi Hafız ile bir araya geldi.

Fu pazartesi günkü görüşmede, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki geleneksel dostluğun uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, iki taraf arasındaki işbirliğinin, Güney-Güney işbirliğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Fu, derinleşen Çin-Arap ilişkilerine daha fazla medya ve düşünce kuruluşu katkısı sunmak üzere Çin ile Arap ülkeleri arasında yönetişim deneyimlerinin paylaşımını teşvik etmek, Küresel Güney'den yükselen "muhteşem ortak sesi" duyurmak ve çok taraflı etkileşim mekanizmalarının geliştirilmesini ortaklaşa ilerletmek için Arap Birliği ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Fehmi Hafız ise medya ve düşünce kuruluşları arasındaki etkileşimin, Küresel Güney ve Arap-Çin işbirliğinin teşvik edilmesinde önemli bir kanal işlevi gördüğünü söyledi. Fehmi Hafız, Arap Birliği olarak mevcut işbirliği temelinde Xinhua ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve Arap-Çin ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmaya istekli olduklarını dile getirdi.

