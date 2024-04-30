Çin ve Arjantin, stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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Çin ve Arjantin, stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü kutluyor

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Diana Mondino ile görüşerek, Çin ve Arjantin arasında kapsamlı stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü kutladı. Han, iki ülke ilişkilerinin uzun vadeli çıkarlara hizmet ettiğini ve iki halkın beklentilerine uygun olduğunu belirtirken, Mondino ise Arjantin'in Çin ile işbirliğini pekiştirmeyi umduğunu ve Çinli işletmelerin Arjantin'e yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

30.04.2024 11:28
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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Pazartesi günü Beijing'de Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Diana Mondino ile bir araya geldi.

Görüşmede bu yılın Çin ve Arjantin arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, ikili ilişkilerin gelişmesinin iki ülkenin uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini ve iki halkın beklentilerine uygun olduğunu söyledi.

Han, Çin'in Arjantin'le çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu, Çin ve Arjantin'in birbirini anlayıp destek olduğunu, kalkınmada eşit ortaklar olduğunu, karşılıklı siyasi güveni sürekli artırdığını, sağlam ve uzun soluklu tatbiki işbirliği için gayret gösterdiğini ve iki halka fayda sağladığını vurguladı.

Mondino ise Arjantin'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çin'le iki taraflı ve çok taraflı işbirliğini sürekli olarak pekiştirip genişletmeyi umduğunu ve Arjantin'e daha fazla Çinli işletmenin yatırım yapıp Arjantin'de gelişmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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