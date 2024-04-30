Çin ve Arjantin, stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü kutluyor

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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Pazartesi günü Beijing'de Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Diana Mondino ile bir araya geldi.

Görüşmede bu yılın Çin ve Arjantin arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, ikili ilişkilerin gelişmesinin iki ülkenin uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini ve iki halkın beklentilerine uygun olduğunu söyledi.

Han, Çin'in Arjantin'le çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu, Çin ve Arjantin'in birbirini anlayıp destek olduğunu, kalkınmada eşit ortaklar olduğunu, karşılıklı siyasi güveni sürekli artırdığını, sağlam ve uzun soluklu tatbiki işbirliği için gayret gösterdiğini ve iki halka fayda sağladığını vurguladı.

Mondino ise Arjantin'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çin'le iki taraflı ve çok taraflı işbirliğini sürekli olarak pekiştirip genişletmeyi umduğunu ve Arjantin'e daha fazla Çinli işletmenin yatırım yapıp Arjantin'de gelişmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.