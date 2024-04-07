Çin ve ASEAN Ekonomik Bağları Derinleşiyor

ÇEKİM TARİHİ: 3 Nisan 2024
1. ASEAN ülkelerinden çeşitli görüntüler
United Overseas Bank (UOB) Çin'in Beijing şubesi Genel Müdürü Cynthia Xin, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin ile ASEAN'ın ekonomik ve ticari bağlarının ayrılmaz nitelikte olduğunu ve iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini söyledi.
"Çin ve ASEAN pazarları arasındaki bağlantılar gerçekten çok dikkat çekici. Çin 15 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı. ASEAN ise üst üste dördüncü yılda Çin'in ithalat ve ihracat hacminin en büyük ticaret ortağı oldu.
Endüstriyel zincir açısından Çin halen çok önemli bir lider rolü oynuyor. Çin aynı zamanda tüm ASEAN'ın endüstriyel zincir gelişimini de genişletip yönlendirebilir.
Bazı önemli eğilimler görüyoruz. Ayrıca yatırım miktarı da artıyor. Üçüncüsü ise büyük miktarda sermaye yatırımı getirecek olan yeşil alan yatırımı. Bence bu eğilimler iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini gösteriyor."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor. (XHTV)
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Antalya'da yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı sigara satışı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Çin'in enerji zengini eyaletleri, karbon emisyonlarını azaltma ve karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda çeşitlendirilmiş ve düşük karbonlu büyümeye hızla geçiş yapıyor. Shaanxi eyaletinde bulunan enerji şirketleri güvenli, akıllı ve çevre dostu kömür kullanım uygulamalarına geçerken, Changqing Petrol Sahası karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisini kullanarak emisyonları azaltıyor. Ayrıca, Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Tsomey Drigu rüzgar çiftliği dünyanın en yüksek rakımlı rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor ve bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Çin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak dünya genelinde lider konumda bulunuyor.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın golünü Geraldo atarken, Kocaelispor'un golünü Beridze kaydetti.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.
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