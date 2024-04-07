Çin ve ASEAN Ekonomik Bağları Derinleşiyor

Güncel

ÇEKİM TARİHİ: 3 Nisan 2024

1. ASEAN ülkelerinden çeşitli görüntüler

United Overseas Bank (UOB) Çin'in Beijing şubesi Genel Müdürü Cynthia Xin, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin ile ASEAN'ın ekonomik ve ticari bağlarının ayrılmaz nitelikte olduğunu ve iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini söyledi.

"Çin ve ASEAN pazarları arasındaki bağlantılar gerçekten çok dikkat çekici. Çin 15 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı. ASEAN ise üst üste dördüncü yılda Çin'in ithalat ve ihracat hacminin en büyük ticaret ortağı oldu.

Endüstriyel zincir açısından Çin halen çok önemli bir lider rolü oynuyor. Çin aynı zamanda tüm ASEAN'ın endüstriyel zincir gelişimini de genişletip yönlendirebilir.

Bazı önemli eğilimler görüyoruz. Ayrıca yatırım miktarı da artıyor. Üçüncüsü ise büyük miktarda sermaye yatırımı getirecek olan yeşil alan yatırımı. Bence bu eğilimler iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini gösteriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor. (XHTV)